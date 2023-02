Chelsea kan bij debuut Madueke niet winnen van Fulham

De Londense derby eindigde in 0-0. Chelsea, dat in de afgelopen transferperiode enkele honderden miljoenen euro's uitgaf aan nieuwe spelers, blijft vooralsnog in de middenmoot hangen.

Madueke, het Engelse talent dat in de winterse periode werd overgenomen van PSV, kwam meteen na rust in het veld.

Enzo Fernández, de Argentijn die deze week voor een recordbedrag werd overgenomen van Benfica, stond al in de basis bij Chelsea. Dat gold ook voor Hakim Ziyech, de voormalige Ajacied die eind vorig jaar met Marokko furore maakte op het WK in Qatar. Ziyech zag afgelopen week een transfer op huurbasis naar PSG mislukken.

Bij Fulham stond Kenny Tete, ook een oud-speler van Ajax, in de beginopstelling.