Chelsea kan ondanks giga-uitgaven niet winnen bij debuut Madueke: ’Het kost tijd’

Chelsea, dat in de afgelopen transferperiode enkele honderden miljoenen euro's uitgaf aan nieuwe spelers, blijft vooralsnog in de middenmoot hangen.

Madueke, het Engelse talent dat in de winterse periode werd overgenomen van PSV, kwam meteen na rust in het veld.

Enzo Fernández, de Argentijn die deze week voor een recordbedrag werd overgenomen van Benfica, stond al in de basis bij Chelsea. Dat gold ook voor Hakim Ziyech, de voormalige Ajacied die eind vorig jaar met Marokko furore maakte op het WK in Qatar. Ziyech zag afgelopen week een transfer op huurbasis naar PSG mislukken. Bij Fulham stond Kenny Tete, ook een oud-speler van Ajax, in de beginopstelling.

Sterke organisatie

Na afloop moest trainer Graham Potter uiteraard uitleg geven over het feit dat zijn ploeg niet wist af te rekenen met de stadsgenoot die vorig jaar nog een niveau lager actief was. „We stonden tegen een sterk georganiseerd team”, vertelde de geplaagde trainer van de nummer negen van de Premier League. „Ze spelen al een tijdje samen en wij zitten wat dat betreft in een andere fase met spelers die terugkomen van blessures en met nieuwe spelers. Het zal tijd kosten om dat op orde te krijgen. We misten de connectie en het vertrouwen.”

Potter, die in zijn eerste vijftien competitiewedstrijden als eindverantwoordelijke slechts 20 punten verzamelde, vervolgde. „We hebben een zeer sterke spelersgroep hebben, nu is het zaak dat ze elkaar gaan vinden en dat het een goed team wordt. Daar gaat werk en tijd in zitten. De nieuwe spelers moeten zich aanpassen aan het land en de competitie, dat gaat niet in een keer. Natuurlijk komen er nu vragen vanwege het gespendeerde geld, dat hoort er nu eenmaal bij.”