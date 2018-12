Ranieri: ’Weerzien met Leicester wordt emotioneel’

Eind oktober kwam de eigenaar van Leicester om bij een helikoptercrash. Ranieri kende Vichai Srivaddhanaprabha goed. Hij was tussen 2015–2017 trainer van die club en had daardoor veel contact met de Thaise zakenman. „Het overlijden van Vichai is tragisch. Het zal emotioneel zijn om Leicester morgen als tegenstander te hebben”, aldus Ranieri tegen La Gazzetta dello Sport.

Bekijk ook: Nieuwe beelden tonen hoe heli Leicester crashte

Toch stelt de Italiaanse trainer zijn prioriteiten. „Het blijft voetbal. Morgen moeten we gewoon van ze winnen.” Ranieri kan de punten namelijk goed gebruiken. Fulham staat op een laatste plaats in de Engelse Premier League met slechts acht punten uit 14 duels.

Vorig seizoen stond Ranieri aan het roer bij Nantes. Daar stapte hij na één seizoen op om in november terug te keren naar Engeland. Hij volgde de ontslagen Slavisa Jokanovic op. „Ik wilde sowieso terug naar de Premier League. Ik heb het daar goed gedaan met Chelsea en Leicester”, aldus de oefenmeester.

De Fulham-aanhang hoeft volgens Ranieri niet te rekenen op het landskampioenschap, zoals hem dat met Leicester lukte. „Dat zijn dingen die eens in de honderd jaar gebeuren. Wij moeten elke wedstrijd als een finale zien.”