Verstappen krijgt eigen horloge

Red Bull en het horlogemerk hebben hun sponsordeal tot eind 2021 verlengd, meldt Motorsport.com. De bolide van onder meer Verstappen ging door het leven als Red Bull TAG Heuer RB14, maar doordat Renault weg is als motorleverancier, zal Tag Heuer niet meer de sponsornaam innemen.

Er werd tevens gemeld dat er ook een speciaal horloge voor Max Verstappen op de markt komt. In 2019 volgt de lancering van de nieuwe TAG Heuer Max Verstappen Special Edition, al wil de horlogemaker niets kwijt aangaande de details.

Grote geschiedenis

„We zijn erg blij te kunnen bevestigen dat onze samenwerking met TAG Heuer zal worden verlengd”, aldus teambaas Christian Horner.

Hij vervolgt: „De naam TAG Heuer heeft een grote geschiedenis in de Formule 1 en we zijn trots dat we deel blijven uitmaken van dat verhaal.”