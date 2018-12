Verdachte van voetbalrel Argentinië opgepakt

Hij werd herkend op videobeelden en foto's op sociale media van de betreffende incidenten. Het gaat om een persoon uit de regio van Buenos Aires. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Voorafgaand aan de tweede wedstrijd van de eindstrijd tussen beide clubs uit de Argentijnse hoofdstad werd de spelersbus van Boca Juniors in de omgeving van het stadion bekogeld. Meerdere spelers van de bezoekers raakten hierbij gewond. De wedstrijd is nog steeds niet gespeeld. Er zijn plannen om het duel binnenkort in Madrid te laten spelen.

Het eerste duel eindigde gelijk, 2-2.