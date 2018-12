Valverde: ’Vijfde plek Messi is absurd’

Tot veler verrassing eindigde de vedette van Barcelona maandagavond nog achter Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Luka Modric won in de jaarlijkse verkiezing van de beste speler de Gouden Bal.

Messi, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, leidde Barcelona in Spanje het afgelopen seizoen naar de 'dubbel'. Op het WK was hij met Argentinië minder succesvol. Wellicht mede daarom kregen bij de verkiezing naast Modric ook Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé meer waardering.

„Ik wil me niet mengen in de discussie over de waarde van de prijs of niet. Wij hoeven het niet uit te leggen. Iedereen mag vinden wat hij ervan vindt. We feliciteren Modric met de Gouden Bal, maar de vijfde plek van Messi is absurd”, aldus Valverde tijdens de persconferentie in aanloop naar het bekerduel woensdagavond met Cultural Leonesa.