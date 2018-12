Het rommelt weer bij FC Twente

Na de afgang tegen Jong Ajax (2-5) staat de positie van FC Twente-trainer Marino Pusic ter discussie. Niet alleen bij de fans, maar ook binnen de selectie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - Mediterrane taferelen in Enschede. Marino Pusic is de derde hoofdtrainer in dik een jaar tijd die bij FC Twente onder vuur ligt. Na de pijnlijke 2-5 thuisnederlaag tegen Jong Ajax is de kritiek op Pusic bij de achterban verder toegenomen, terwijl ook in de spelersgroep vraagtekens worden gezet bij de trainingsmethodieken en tactische keuzes van de hoofdtrainer.