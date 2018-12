Bondscoach handbalsters: ’Speelschema EK is absurd’

Als er vanavond met Kroatië is afgerekend, komt Oranje pas zondag weer in actie. Dat is dan de eerste wedstrijd in groep 2 van de hoofdfase, waarvan de laatste twee duels op dinsdag en woensdag om 21.00 uur zijn. ,,Het speelschema is absurd en oneerlijk, als je het vergelijkt met groep 1. Onze laatste twee poulewedstrijden zijn een dag na elkaar en laat in de avond. Dat is slopend. Nu zijn we nog niet moe, maar op het moment dat we verder in het toernooi komen, wordt het steeds meer een slijtageslag. Dan kan dit wel net het verschil maken tussen winst en verlies ten opzichte van de landen die dit nadeel niet hebben”, aldus Thomsen, die wijst naar de andere helft van het schema, waarin niet toevallig ’gastvrouw’ Frankrijk zit. Daar zit in de hoofdfase tussen alle speeldagen een rustdag. ,,Daar zit duidelijk een voordeel.”

De 48-jarige keuzevrouw legt zich er vervolgens bij neer. Thomsen, die wegens de afwezigheid van Yvette Broch en Danick Snelder met twijfels afreisde naar het EK, heeft echter met Oranje een geweldige start. Al weet de Deense ook dat er ondanks de euforie na de thriller tegen Spanje nog niks binnen is. De kans is groot dat Nederland in de tweede ronde stuit op angstgegner Noorwegen, het Duitsland van voormalig Oranje-coach Henk Groener en Roemenië. Thomsen: ,,We moeten twee van de drie wedstrijden winnen om in de halve finale te komen. Nee hoor, we zijn er nog lang niet.”