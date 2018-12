KNVB benoemt Foppe de Haan tot bondsridder

In zijn lange loopbaan als trainer was de Fries vooral werkzaam én succesvol bij sc Heerenveen. Daarna leidde hij als bondscoach Jong Oranje twee keer naar de Europese titel. De Haan was bovendien assistent-bondscoach van de voetbalvrouwen toen die vorig jaar het Europees kampioenschap wonnen.

Bert van Lingen en Ger Vermeulen kregen dezelfde onderscheiding. Van Lingen speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, gaf namens de KNVB vorm aan het jeugdplan en was meerdere keren assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Hij werkte onder meer ook, met Dick Advocaat, bij Glasgow Rangers.

Vermeulen was onder meer voorzitter van Heracles Almelo en commissaris van de KNVB. Bovendien was de jurist meer dan twintig jaar actief in de tuchtcommissie.