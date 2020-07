Joost Luiten toont begrip voor schrappen KLM Open

Luiten is in Oostenrijk om het door corona geteisterde seizoen donderdag te hervatten met twee toernooien. Waar publiek bij deze evenementen normaliter geen grote factor speelt, geldt dat met in totaal bijna 50.000 toeschouwers wel voor het KLM Open, dat dit jaar voor het eerst op Bernardus Golf in Cromvoirt gepland stond. „Ik heb begrepen dat er in totaal maar 5000 mensen per dag aanwezig konden zijn, van wie er 250 de baan in mochten, en de rest moest een vaste plek hebben. Dat is niet te doen.”

„En dan heb je nog het aspect dat er veel zaken worden gedaan tussen relaties en sponsors, ook dat zou een lastig verhaal worden”, vervolgt de 34-jarige Luiten. „Als je alle beperkingen op een rijtje zet, is dit de enige juiste beslissing en kun je beter volgend jaar een volwaardig toernooi organiseren.”

Luiten trekt na zijn Oostenrijkse avontuur richting Groot-Brittannië. „Mijn schema is nog niet duidelijk. Van 6 tot 9 augustus is het USPGA Championship, een major. Ik weet nog niet of ik daar speel, aangezien het in de Verenigde Staten niet heel goed gaat. Als ik niet ga, speel ik vijf toernooien in Groot-Brittannië. Twee daarvan worden gespeeld op Celtic Manor, waar ik in 2014 het Wales Open won.”