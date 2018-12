Ter Mors ziet weer licht aan einde van tunnel

Thuis in Heerenveen herstelt Jorien ter Mors van een ingrijpende knieoperatie. De 28-jarige Enschedese durft inmiddels vol goede moed vooruit te kijken. Ⓒ Anne van der Woude

HEERENVEEN - Hoge pieken, diepe dalen. Als Jorien ter Mors 2018 kort moet omschrijven, heeft ze aan vier woorden genoeg. Behoudens haar historische successen in olympisch Pyeongchang en het gouden WK sprint was het vooral kommer en kwel. „Er waren twee hoogtepunten, de rest van het jaar had ik met alle plezier de prullenbak ingegooid.” Inmiddels durft de 28-jarige Enschedese vol goede moed vooruit te kijken. Klaar voor Jorien 2.0.