Rood Duffy deert Brighton niet

LONDEN

De Ier Shane Duffy werd in de 28e minuut van het veld gestuurd. Desondanks liep de thuisclub, met Davy Pröpper het hele duel van de partij, uit naar 3-1.

Voor Brighton benutte Glenn Murray in de 24e minuut een strafschop. Vervolgens kreeg Duffy rood, nadat hij een kopstoot uitdeelde aan Patrick van Aanholt. Door Leon Balogun en Florin Andone liep Brighton desondanks al voor rust verder uit. In blessuretijd benutte Luka Milvojevic nog een strafschop voor Palace.

Bournemouth verstevigde de positie in de middenmoot, waar het twee punten meer heeft dan Brighton. De club won van Huddersfield, 2-1. Door de nieuwe international Callum Wilson en Ryan Fraser was het al snel 2-0, vervolgens scoorde Terence Kongolo voor de gasten. Het was de eerste treffer voor de oud-Feyenoorder in de Premier League.