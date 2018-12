Henk de Jong: ’Het vreet aan me’

Treainer Henk de Jong staat voor de loodzware taak om De Graafschap dit seizoen in de Eredivisie te houden. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

DOETINCHEM - Na de sensationele Eredivisie-rentree van De Graafschap, met een 2-0 zege op Feyenoord, overwoog een enkele Superboer om zelfs een wheelie te maken met een tractor. Inmiddels is eenieder met een blauw-wit hart allang terug in de keiharde realiteit. Die van de gepromoveerde nummer vier van de Eerste Divisie, die geen euro uitgaf op de transfermarkt, voorlaatste staat in de Eredivisie en in de winter afhankelijk is van welwillende externe financiers om met versterkingen het vege lijf te redden.