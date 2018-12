Ter Mors: ’Alle rotzooi is ons niet in de koude kleren gaan zitten’

„Het is prettig dat ik Kerstmis met de familie kan vieren. Dat is normaal gesproken erg lastig. Negen van die tien keer heb ik rond de feestdagen een wedstrijd.”

Nieuwjaarswensen heeft Ter Mors genoeg. Zo wil ze goed beginnen aan haar studie en werken aan haar relatie. „Mijn verloofde en ik zijn nog heel erg verliefd, maar alle rotzooi van het afgelopen jaar is ons niet in de koude kleren gaan zitten.”

Op haar sportieve verlanglijstje prijken twee ’hebbedingetjes’. Sowieso wil ze nog een keer het wereldrecord op de 1500 meter aanvallen. „Ik ben nieuwsgierig naar wat ik kan op hooglandbanen als Salt Lake City en Calgary. Ik heb al mooie laaglandtijden staan, maar ik moet het hebben van mijn glijvermogen en timing en kan op dat snelle ijs nog beter uit de voeten.”

Bovendien mikt ze op ’een heel jaar heersen’. „Er is altijd wel iets met mij. Mijn doel is om een keer een heel seizoen constant goed te zijn.” Het plan om weer te gaan allrounden blijft voorlopig in de vrieskast. „Dat is vanwege mijn knie voorlopig te veel gevraagd. Ik focus me eerst op de 1000 en de 1500 meter.”

Lees in De Telegraaf van woensdag of in de link hieronder het hele interview met Ter Mors:

