’Belgisch international slaat ploeggenoot en is 175.000 euro kwijt’

De 25-jarige Belg brak de neus van zijn ploeggenoot Jin Pengxiang en zou de Chinees nu 175.000 euro hebben betaald. Eerer weigerde Pengxiang volgens Het Laatste Nieuws een bedrag van 10.000 euro.

Voor de meeste mensen is een bedrag van 175.000 euro een droomsalaris, maar voor Carrasco is het een schijntje. De international van de Rode Duivels verdient namelijk zo’n tien miljoen euro per jaar sinds hij begin 2018 de overstap maakte van Atletico Madrid naar het Verre Oosten.

Carrasco miste onlangs de interlands tegen IJsland en Zwitserland. Pengxiang deed namelijk aangifte bij de politie, waarna zijn club Dalian Yifang het paspoort van Carrasco in beslag nam. De kou is inmiddels weer uit de lucht. Dinsdag kwam een foto naar buiten waarop het tweetal gebroederlijk poseerde.