Wawrinka naar Ahoy

De voormalig nummer drie van de wereld doet voor de vierde keer mee in Rotterdam. Eerder werd bekend dat Alexander Zverev, Marin Cilic, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Hyeon Chung en Nick Kyrgios naar Rotterdam komen voor de 46e editie.

Wawrinka won in zijn loopbaan drie grandslamtoernooien, maar is door blessures weggezakt naar positie nummer 66 op de wereldranglijst. „Een oud-kampioen hebben we er graag bij”, reageerde toernooidirecteur Richard Krajicek, in 2016 kortstondig coach van de Zwitser.

„Stan heeft een lastig jaar achter de rug, maar is inmiddels hersteld van zijn blessure. Toen hij aangaf graag weer naar Rotterdam te komen, grepen we die kans natuurlijk met beide handen aan.”

In 2018 won Roger Federer in Ahoy, net als in 2005 en 2012. De kans dat de 37-jarige Zwitser opnieuw meedoet in Rotterdam lijkt nihil.