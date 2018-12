Trainerswissel Bulls nog zonder gevolg

Darren Collison was namens de thuisploeg goed voor 23 punten en acht rebounds, zijn collega Myles Turner kwam tot achttien punten en elf rebounds. De Pacers hadden de twee voorgaande duels verloren.

Bij de Bulls, die van de laatste twaalf wedstrijden er elf verloren, was Lauri Markkanen de topschutter met 21 punten en tien rebounds. Voor de Fin was het zijn tweede wedstrijd na een elleboogblessure. Boylen was eerder assistent van Holberg, die in de zomer van 2015 hoofdcoach was geworden in Chicago.