Video - Hond treedt op als keeper

Juventud Unida zegevierde met 3-0 over Defensores de Belgrano, maar die score had nog één doelpunt hoger moeten uitvallen. De keeper van de gasten knalde een uittrap tegen de spits van Juventud Unida. De bal leek op weg naar het net, maar op dat moment greep een keepende hond in.

Bekijk hieronder de beelden: