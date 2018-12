Fin neemt afscheid van Letten

De Letten gaan niet verder met Mixu Paatelainen, de Fin die in mei werd aangesteld om de Letten door de Nations League te leiden. Volgens de bond wordt het contract, dat aan het einde van dit jaar afloopt, na een gesprek met Paatelainen niet verlengd. De Fin zelf liet volgens media in Letland weten ook geen heil te zien in een vervolg.

Paatelainen kwam met Letland in de zes duels uit de Nations League niet verder dan vier gelijke spelen. In drie andere duels wist het land slechts eenmaal te winnen, bij zijn debuut op de bank tegen Estland. Paatelainen was eerder vier jaar bondscoach van zijn vaderland.