Blijft Hazard bij Chelsea voor vier ton in de week?

Volgens Britse media kan de Belg een verbintenis tekenen die hem elke week 300.000 pond (ongeveer 350.000 euro) rijker maakt. Dat bedrag kan door bonussen oplopen naar vier ton in de week. „Het is aan hem”, liet trainer Maurizio Sarri weten. „Natuurlijk wil ik dat Eden hier blijft, maar alleen als hij het zelf wil. Ik weet dat er gesprekken zijn tussen zijn manager en Chelsea.”

De bijna 28-jarige Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea en heeft nog een contract tot de zomer van 2020. De Londenaren namen het in dat jaar over van Lille. Bij de Franse club club speelde Hazard vijf jaar in het eerste.