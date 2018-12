Pep Guardiola waarschuwt Manchester City

Bij een 0-2 voorsprong maakte Abdoulaye Doucoure de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Vervolgens was het nog vijf minuten bibberen voor de gasten. Tot onvrede van City-trainer Pep Guardiola, die zijn ploeg wel met 1-2 zag winnen.

„We hebben in de kleedkamer gesproken over de laatste 20 tot 25 minuten”, sprak de Spaanse trainer. „Vandaag hebben we geleden. Als we de opponenten tien tot vijftien minuten laten voetballen, kan iedereen ons pijn doen en verslaan.”

Manchester City leidt ongeslagen de Premier League, met vijf punten meer dan Liverpool. De Reds gaan woensdag op bezoek bij Burnley. Manchester United stuit dan op Arsenal. Nummer drie Chelsea gaat op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Tottenham Hotspur treft Southampton.

