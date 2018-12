Vermaelen na twee maanden terug bij Barça

De Belgische verdediger viel begin oktober uit tijdens een interland voor de Nations League tegen Zwitserland in Brussel. Vermaelen had een blessure aan de hamstring opgelopen.

Vermaelen miste daardoor onder meer de ontknoping in de Nations League, waarin de Belgen een zware nederlaag leden in en tegen Zwitserland: 5-2. Ook was hij er niet bij toen Barcelona vorige week PSV in Eindhoven versloeg in de Champions League.

De voormalig Ajacied strijdt woensdagavond in Camp Nou met zijn team om een plaats in de achtste finales van de Copa del Rey. Het eerste duel won het team van coach Ernesto Valverde al met 1-0.