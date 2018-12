Southampton kiest voor Oostenrijkse trainer

Ralph Hasenhuttl Ⓒ Hollandse Hoogte

Southampton heeft in Ralph Hasenhüttl een opvolger gevonden voor de eerder deze week ontslagen manager Mark Hughes. De 51-jarige Oostenrijker had geen club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij RB Leipzig, waar hij twee jaar trainer was. Hasenhüttl tekent een contract tot medio 2021 bij Southampton.