Ontketende Gerwyn Price wint voor derde keer Grand Slam of Darts

Voor de 36-jarige Price, die in de finale een gemiddelde van 103,9 gooide, is het zijn derde titel op de Grand Slam of Darts. In 2018 en 2019 was hij ook de beste in Wolverhampton. Zondagavond was het geen moment echt spannend. The Iceman nam al snel een 3-0 voorsprong in en hoewel Wright nog terugkwam tot 4-3, schakelde Price daarna een tandje bij. Snakebite zag zijn ontketende tegenstander uitlopen naar een 10-3 voorsprong en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Price had eerder op de dag James Wade met 16-9 verslagen, Wright was bij de laatste vier Michael Smith met 16-12 de baas. Smith was in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van drievoudig kampioen Michael van Gerwen.