Auto scheidsrechter Joey Kooy met bierblikjes bekogeld

De arbiter moest het tijdens het play-off-duel om promotie naar of handhaving in de Eredivisie toch al ontgelden. De NAC-aanhang had het met spreekkoren voortdurend op Kooij gemunt, waarbij er ook kwetsende spreekkoren waren over de scheidsrechter en diens moeder. De stadionspeaker verzocht de fans één keer daarmee te stoppen en daarna was het een tijdje minder. Maar aan het einde van de wedstrijd waren de beledigende spreekkoren weer te horen. De anti-stemming culmineerde in de belaging van arbiter Kooij bij diens vertrek per auto. De KNVB is op de hoogte van de bedreigende situatie buiten het stadion.

Ironisch genoeg had juist FC Emmen meer reden tot klagen over de arbitrage. De eerste corner die aan de late aansluitingstreffer van NAC Breda vooraf ging, was in het geheel geen hoekschop. De bal werd door NAC-invaller Aimé Omgba zelf over de achterlijn gewerkt. FC Emmen-speler Jeroen Veldmate kwam niet eens in de buurt van de bal. Uit deze corner kwam een tweede hoekschop waaruit Omgba scoorde met een van richting veranderde bal.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien reageerde heel reëel op de foute inschatting van de scheidsrechter en zijn assistent. „Het is heel zuur voor ons, maar dat doen ze niet expres. Uiteindelijk moet je het altijd bij jezelf zoeken”, aldus de Groninger.