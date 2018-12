Sagan denkt na over einde loopbaan

De Bora-renner legt in een groot interview met Fiets uit dat de wielerwereld er niet meer hetzelfde uitziet als voorheen. „Het is niet meer zoals vijftien jaar geleden toen Mario Cipollini de baas was. Vaak was één renner de aanvoerder van het complete peloton. Dat is nu niet meer het geval. Ik vind dat het respect in het peloton is verdwenen.”

Hij vervolgt: „Iedereen denkt alleen nog maar aan zichzelf. Ik heb een paar vrienden in het peloton, echte vrienden. Met hen kan ik plezier hebben. Maar wat betreft het gebrek aan respect wordt het elk jaar erger. Het is mij soms gewoon te veel. Ik ben blij dat het nog maar een paar jaar duurt.”

Te dik

Volgens zijn coach Patxi Vila is het ’heel erg moeilijk om Peter Sagan te zijn’. „Ik kan zien dat het hem in koers veel stress bezorgt en veel energie kost.” Gabriele Uboldi, zijn persman en begeleider, wil het eventuele ’snelle’ stoppen van Sagan wel even in de kiem smoren. „Peter denkt nu alleen maar aan zijn contract. Wanneer die verbintenis afloopt, zal hij beslissen of hij terugkeert naar het mountainbiken of dat hij op de weg blijft koersen. We hebben het hier dus niet over met fietspensioen gaan.”

Toch kijkt Sagan wel met een goed gevoel terug op 2018, zeker omdat hij eindelijk Parijs-Roubaix won. „Na het WK en de Ronde van Vlaanderen ontbrak deze overwinning nog op mijn palmares. Ik vind het ook bijzonder om op de erelijst van Roubaix te staan in een rijtje met Fabian Cancellara.”

Sagan zelf wil in ieder geval nog wel meer groene truien pakken in de Tour de France. Winnen van de ronde zelf zit er volgens hem niet in. „Ik ben te dik om ooit de gele trui te winnen, ik kan niet klimmen.”