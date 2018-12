Van Gaal bewijst Barça-voorzitter laatste eer

„Hij was de eerste buitenlandse president onder wie ik gewerkt heb. Het was een erg mooi persoon”, reageerde hij tegenover Marca. „Hij gaf mij als coach erg de ruimte en begeleidde mij goed, ook buiten het veld. Zo hielp hij mij met de aankoop van mijn eerste appartement. Nunez was tevens een geweldige buurman.”

Van Gaal werkte drie jaar onder Nunez, tot hij in 2000 werd ontslagen. Het was een van de laatste acties van Nunez als voorzitter. Vlak na het ontslag van Van Gaal stapte Nunez, onder druk van vele supportersgroepen, zelf op. In 2002 haalde Nunez’ opvolger Joan Gaspart Van Gaal terug naar Barcelona.

Kluivert

Niet alleen Van Gaal, maar ook Patrick Kluivert was bij de uitvaart aanwezig om de laatste eer aan Nunez te bewijzen. De voormalig aanvaller van de Catalanen speelde van 1997 tot medio 2004 bij FC Barcelona. Hij maakte 123 treffers voor de Spaanse landskampioen.

Ook Patrick Kluivert was bij de uitvaart.

Nunez stond van 1978 tot 2000 aan de leiding bij Barça. Onder hem werd de club een Europese grootmacht.