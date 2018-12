Van Persie inzetbaar bij Feyenoord, Jorgensen niet

Ook Jordy Clasie is ’gewoon’ inzetbaar, meldt ’Gio’ op de persconferentie. De middenvelder viel afgelopen zondag tegen PSV nog uit met een blessure.

Voor Eric Botteghin komt de wedstrijd tegen VVV nog te vroeg. Nicolai Jorgensen is er ook zeker niet bij, na zijn uitvallen tegen PSV. „Nicolai is er morgen niet bij. Komende dagen afwachten wat de status is van zijn blessure.”

Van Bronckhorst hoopt - net als tegen PSV (2-1, red) - op een sterk Feyenoord. „Met dezelfde intenties als tegen PSV aantreden, dat willen we graag.”

VVV

VVV-trainer Maurice Steijn keek met een onbehaaglijk gevoel terug op de gestaakte wedstrijd begin november. „We waren destijds op volle oorlogssterkte en keken enorm uit naar die wedstrijd. Nu missen we een handvol spelers. Dus dat is in alle opzichten het slechtste scenario dat je kunt bedenken”, liet hij weten.

Peter van Ooijen zit tegen Feyenoord de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit. Verder ontbreken Roel Janssen, Danny Post en Tristan Dekker door blessures. Christian Kum kampt met de naweeën van een pittige buikgriep en Patrick Joosten haakte tijdens de afsluitende training af. Het is onzeker of beiden in De Kuip kunnen aantreden.

De lichtmasten in de Kuip vielen op zondag 4 november uit, kort na het begin van de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo.