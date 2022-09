Amnesty ’praat spelers Oranje bij’ over mensenrechtensituatie Qatar

De sessie bestond uit onder meer een videoboodschap van Amnesty International en een presentatie van secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB over de acties van de voetbalbond op dit vlak. Enkele maanden geleden praatten medewerkers van de Nederlandse ambassade in Qatar de internationals al bij.

Amnesty benadrukte dat de spelers op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het leed dat door arbeidsmigranten in Qatar is geleden, meldt de KNVB. Wel hoopt de mensenrechtenorganisatie dat de spelers zich willen informeren en uitspreken over ideeën voor een compensatiefonds.

Op één lijn

„Amnesty en de KNVB liggen op één lijn als het om het compensatiefonds gaat. Ook wij vinden dat de slachtoffers of nabestaanden moeten worden gecompenseerd, waarbij een rol is weggelegd voor werkgevers/bouwbedrijven, de overheid in Qatar, het organisatiecomité en FIFA”, aldus de KNVB.

Bij de start van de WK-kwalificatie maakten de spelers van Oranje op het veld een statement door T-shirts te dragen met daarop de tekst ’Football Supports Change’.