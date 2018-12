Robben kampt met bovenbeenblessure

De Nederlandse oud-international kampt met een bovenbeenblessure.

De vleugelaanvaller haakte daardoor zaterdag af vlak voor de wedstrijd tegen Werder Bremen (2-1 winst). Robben kondigde een dag later aan dat het zijn laatste seizoen is bij Bayern München. Na tien jaar vertrekt de 34-jarige Robben bij de 'Rekordmeister'.

Of Robben tijdig fit is voor de Champions League-wedstrijd op 12 december in Amsterdam tegen Ajax is niet bekend. De Amsterdammers moeten winnen voor de groepszege, de Duitsers hebben daarvoor aan een gelijkspel genoeg. Beide clubs zijn al zeker van deelname aan de achtste finales.

