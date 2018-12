Sneijder dankt Modric

Modric kreeg maandagavond de Gouden Bal uitgereikt, de prijs voor beste voetballer ter wereld. In zijn dankwoord noemde hij Sneijder: „Er waren best wat spelers die de Gouden Bal ook hadden kunnen krijgen, zoals Xavi, Andrés Iniesta en Wesley Sneijder. Deze prijs is voor de spelers die het ook verdienden om te winnen, maar toch de Gouden Bal niet kregen”, aldus de Kroaat op het voetbalgala.

Sneijder beleefde in 2010 een topjaar door met Internazionale de Champions League te winnen en de Italiaanse ’dubbel’. Ook leidde hij Oranje naar de finale van het WK. Het bleek niet genoeg om de Gouden Bal te krijgen, die toen weer naar Messi ging.

De Nederlandse middenvelder heeft Modric op zijn Instagrampagina bedankt voor de mooie woorden. „Het feit dat je de Ballon d’Or opdraagt aan andere spelers, onder wie ikzelf, toont aan hoe groot en bescheiden je bent”, schrijft Sneijder op zijn Instagram-pagina richting de Kroatische winnaar. „Je hebt het volledig verdiend om te winnen, gefeliciteerd.”