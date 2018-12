Hoeness vond wereldster te duur: ’Misschien als hij 24 was’

Ronaldo verruilde deze zomer Real Madrid voor Juventus. FC Bayern vond de prijs die Real Madrid vroeg veel te hoog. Naar verluidt betaalde Juventus 100 miljoen euro. „We hadden er niet over na hoeven denken als hij 24 jaar was geweest, maar hij is 33”, zei Hoeness tegen Bild.

Ondertussen heeft Ronaldo een erg goede periode in Italië. Met 11 doelpunten en zes assists in zijn eerste 18 wedstrijden beleeft hij zelfs het beste debuutjaar van een Juventus-speler sinds 1968.