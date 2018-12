Uitbater winkel Fellaini zet overval in scène

De verdachte wilde zich op die manier wreken op de vader van Fellaini. Dat schrijft Sudpresse.

De gebeurtenis vond plaats in 2014. Aleksandar S., de uitbater van een zaak in luxegoederen in Brussel (op naam van Fellaini, red) had zelf de hulpdiensten gebeld voor een zogenaamde overval, waar hij zelf slachtoffer van zou zijn geweest. Volgens hem was voor bijna 250.000 euro meegenomen door gemaskerde mannen in een bestelwagen.

Bewakingsbeelden

De rechtbank slaagde er echter in de bestelwagen en de inzittenden op te sporen en kreeg van hen een heel ander verhaal te horen. De uitbater zou zélf met het idee zijn gekomen om de winkel te beroven. De bewakingsbeelden van in de winkel bevestigen die versie.

S. kwam voor de rechtbank met een opmerkelijke uitleg. Hij zei dat hij zich ’gegijzeld’ voelde door de vader van Fellaini, dat die van een ’slechtheid’ zonder naam zou zijn en hem maar niet wilde laten vertrekken als uitbater.

De bedrijfsleider wordt samen met de drie dieven vervolgd door de rechtbank van Brussel.