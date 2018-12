Caldas: ’We vielen als ploeg uiteen’

„Tot het laatste kwart was er niets aan de hand”, blikte hij terug bij hockey.nl. „We hadden controle en kregen ook best wel wat kansjes en strafcorners. Maar in het vierde kwart viel mijn ploeg uit elkaar, zeker na de 1-2 voor Duitsland. Toen leek er iets te knakken in het team. Hoe dan ook, drie tegentreffers in het laatste deel is gewoon te veel.”

Door de pijnlijke nederlaag gaat de groepswinst zeer waarschijnlijk naar Duitsland, dat daardoor direct is geplaatst voor de kwartfinales. Nederland, dat eerder in India tegen Maleisië (7-0) veel indruk maakte, moet dan via een tussenronde de laatste acht zien te halen. „Daar hebben we vooraf óók rekening mee gehouden. Dit WK is een marathon. Je kunt wereldkampioen worden in zes wedstrijden, maar ook in zeven. We gaan deze nederlaag even goed evalueren en daarna richten we ons volledig op de laatste groepswedstrijd zondag tegen Pakistan.”