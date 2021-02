Davide Ballerini wint Omloop Het Nieuwsblad

Ballerini hield de Brit Jake Stewart en de Belg Sep Vanmarcke achter zich. Het was voor de 26-jarige Italiaan na twee ritzeges in de Ronde van de Provence al de derde overwinning van het seizoen.

De eerste vijf renners die zich losmaakten van het peloton waren de Belgen Frederick Backaert en Kenny de Ketele, de Kazak Yevgeniy Fedorov, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons en de Fransman Matis Louvel. Het gevluchte kwintet hield dat bijna negentig kilometer vol, tot zo’n veertig kilometer van de finish.

Valpartijtjes

In de tussentijd waren er hier en daar wat kleine valpartijtjes. Zo kwam onder meer Jumbo-Visma-renner Paul Martens ten val, net als Sonny Colbrelli. Ook oud-winnaar Sep Vanmarcke ging tegen het asfalt, maar alle fietsers konden hun tocht tot de eindstreep vervolgen.

Serieuzer werden de problemen bij een valpartij in het peloton, vlak voor de klim van de Wolvenberg. Opnieuw Colbrelli was daarbij betrokken, net als Marcus Burghardt van Bora-Hansgrohe. De ervaren Duitser leek er slecht aan toe te zijn. Op de Molenberg liet ook Jumbo-renner Olav Kooij zich gelden.

Alaphilippe maakt indruk

De jonge renner, recent overgeheveld vanuit de jeugdploeg naar de A-ploeg van Jumbo-Visma, bond de strijd aan met onder meer Alaphilippe en Matteo Trentin. Wereldkampioen Alaphilippe had echter nog een extra versnelling in huis en maakte zich opnieuw los. Op zo’n 25 kilometer van de streep kwam Zdenek Stybar, de ploeggenoot van Alaphilippe, echter ten val.

Julian Alaphilippe Ⓒ ANP/HH

Kort voor de klim op de Muur van Geraardsbergen werd Alaphilippe weer ingerekend, waarna Gianni Moscon van Ineos-Grenadiers de leidende rol in de wedstrijd overnam. Op de Bosberg werd ook zijn aanval echter weer geneutraliseerd. In de sprint was Ballerini uiteindelijk (nadat Alexander Kristoff vlak voor de eindsprint nog lek had gereden) de snelste.

Geen Van der Poel en Teunissen

Mathieu van der Poel en Mike Teunissen ontbraken in ’de Omloop’. Van der Poel moest afgelopen maandag halsoverkop de UAE Tour verlaten, nadat een lid van zijn ploeg positief op corona had getest. Teunissen was nog te geblesseerd om in actie te komen.