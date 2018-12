Van Barneveld: ’Daarom stop ik’

’Barney’ vindt het toch verrassend dat hij overal te zien en te lezen was. „Alle kranten, alle pers; iedereen berichtte erover. Maar het was goed. Blijkbaar toch een shock voor iedereen”, zegt hij in de podcast Live Darts.

Hij vervolgt: „Ik zou nog best vijf jaar willen darten, maar mijn lichaam niet meer. Het levert zoveel stress op, zowel in mijn privéleven, als op het podium. Je hebt daarnaast het hele jaar toernooien en dan al het reizen erbij. Daarom stop ik. Ik kwam er tijdens de Grand Prix achter dat ik het niet meer wilde.”

Ranking

Volgens Van Barneveld kost het steeds verdedigen van je ranking hem te veel tijd. „ Je moet steeds maar weer je geld verdedigen van het jaar ervoor om een goede ranking te pakken. Dat kost je een jaar, zei mijn manager. Toen dacht ik: het WK van volgend jaar wordt mijn laatste toernooi.”

Hij ziet het ook als de beste optie om nog een groot toernooi te winnen. „Omdat je daar één wedstrijd per dag speelt. Als het er meer op een dag zijn, win ik niet meer van Van Gerwen en Anderson. De stress wordt gewoon steeds groter om die punten almaar te verdedigen.”