Phil Taylor wist dat ’Barney’ ging stoppen

Hij vervolgt in de podcast Live Darts: ,,Al dat reizen breekt je gewoon op. Het is een lastige keuze. Maar vergeet niet, hij is in de vijftig, hè. Al die nieuwe, jonge gasten boeien het niet wie Raymond van Barneveld is.”

The Power denkt dat het de juiste beslissing is. ,,Hij heeft geld zat bij elkaar gegooid. Ik kan niet zeggen of het een goede of slechte beslissing is. Want straks wordt hij wereldkampioen en ga je toch weer twijfelen. Maar als hij het niet wordt, dan is het juiste denk ik.”

Taylor denkt dat Barney nog steeds een groot toernooi kan winnen. ,,Mentaal gezien niet, want dat zit niet helemaal goed bij hem. Maar qua kwaliteiten wel hoor.”