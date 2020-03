„Het klinkt stom, maar dit is ook een gouden kans”, aldus Weijland (28), die erop wijst dat mensen in moeilijke tijden ook vermaak nodig hebben. Op sociale media ziet Weijland steeds meer profvoetballers en clubs elkaar uitdagen. Het Engelse Leyton Orient, uitkomend in de League Two, heeft zelfs een groot online-toernooi opgezet.

De studioshow rond de Nederlandse E-divisie, waarin de E-sporters van alle Eredivisie-clubs tegen elkaar strijden, is uitgesteld. „Ik heb begrepen dat de producenten over een vervangende opzet nadenken”, aldus Weijland. Alleen de wedstrijdbeelden uitzenden ziet hij niet zitten. „Het moet een mooie show blijven. De reacties van de spelers vormen een belangrijk onderdeel. Eigenlijk zou je bij iedereen thuis een camera moeten neerzetten en een Skype-achtige uitzending maken.”

De stilgelegde Eredivisie laten afmaken door E-sporters is volgens Weijland geen optie. „Haha, het klinkt leuk, maar het zijn twee heel andere disciplines. Laten we dat maar niet doen.”

Eén nadeel: door de toenemende online FIFA-drukte wordt het spel trager, voorspelt Weijland. „En de servers waren al zo vaak overbelast....”

