Video: Boca hartstochtelijk uitgezwaaid door fans

Na supportersrellen in eigen land werd beslist om het beslissende duel tussen de Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate af te werken op neutrale terrein, en dat werd het Bernabeu van Real Madrid. De fans van Boca Juniors zorgden alvast voor dolle taferelen toen de ploeg werd uitgezwaaid.

River Plate speelde op 11 november 2-2 gelijk op het veld van Boca Juniors, de terugwedstrijd op 24 november werd echter afgelast nadat Boca-spelers gewond waren geraakt toen hun spelersbus werd aangevallen.

Uiteindelijk besliste de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (CONMEBOL) om aanstaande zondag de wedstrijd af te werken op neutraal terrein, het Bernabeu-stadion van Real Madrid. Uiteraard was vooral River Plate niet bij met die beslissing: „De fans worden zo bestolen en wij verliezen zo ook het thuisvoordeel”, foeterde coach Marcelo Gallardo. „Maar hoe absurd ook, de beslissing is genomen. De voorbereiding is helemaal door elkaar gegooid en we gaan 10.000 kilometer verderop spelen, de Copa Libertadores van Amerika.”

Elk team krijgt zondag 25.000 tickets in het Santiago Bernabeu-stadion van Real Madrid, maar slechts 5000 van die tickets kunnen worden verkocht aan fans in Argentinië. Zo hopen ze te voorkomen dat de ’barra-brava’s’, de gewelddadige harde kernen, massaal afreizen naar Spanje. De Argentijnse regering liet alvast weten dat het nauw samenwerkt met de autoriteiten in Madrid om incidenten te voorkomen. „We kunnen niet voorkomen dat de barra brava’s het land verlaten, maar we kunnen wel voorkomen dat ze in Bernabeu geraken.”

’Het afscheid’ van de Boca Juniors naar Madrid ging alvast gepaard met dolle taferelen: