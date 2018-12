Bokskampioen nog steeds in coma na knock-out

De 41-jarige Stevenson, die sinds juni 2013 bokskampioen bij de WBC was, ging in zijn partij tegen de Oekraïner Oleksandr Gvozdyk in de elfde ronde knock-out waarna de scheidsrechter de partij onmiddellijk staakte. De Canadees werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Na zijn operatie ligt Stevenson nog steeds op de intensieve care laat het ziekenhuis in Quebec woensdag weten. Zijn toestand is nog altijd kritiek, maar stabiel.

Volgens de doktoren in het Hopital de l’Enfant-Jesus wordt Stevenson kunstmatig in coma gehouden. Het is nog onbekend wat zijn vooruitzichten zijn.