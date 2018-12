Pijnlijk thuisverlies Depay en Tete

De ploeg van de basisspelers Memphis Depay en Kenny Tete verloor voor eigen publiek met 0-2 van Stade Rennes. De bezoekers sloegen twee keer toe in de slotfase van de eerste helft. Hatem Ben Arfa en Theoson Siebatcheu kwamen tot scoren.

Na de rust wist Lyon de schade niet meer te repareren. Bij Rennes werd hoofdcoach Sabri Lamouchi maandag ontslagen na de zware nederlaag een dag eerder tegen Strasbourg (1-4). Julien Stéphan, de trainer van de beloften, heeft nu voorlopig de technische leiding.

Bekijk ook: Paris SG speelt opnieuw gelijk

Olympique Marseille

Subtopper Olympique Marseille verspeelde in de eerste helft van de verloren uitwedstrijd tegen FC Nantes (3-2) twee keer een voorsprong. Na de rust (2-2) bracht de Braziliaan Boschilia de thuisploeg in de 63e minuut aan de leiding. In de stand kwam nadien geen verandering.

Kevin Strootman kreeg bij Olympique al na een kwartier de gele kaart en moest daarna de duels wat voorzichtiger ingaan.