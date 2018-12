Video - Blunder De Gea bij openingstreffer Arsenal

Na een hoekschop kopte Shkodran Mustafi de bal via de grond op het doel. Het leek een makkie voor De Gea, maar in plaats van de bal klemvast te pakken, liet hij de bal glippen. In eerste instantie leek de bal niet over de doellijn, maar de VAR besliste anders: 1-0 voor Arsenal.

Bekijk ook: Kraker op Old Trafford onbeslist