Klaassen mag bij Werder geen handen schudden

In de selectie waart een virus rond die de bovenste luchtwegen aantast. Ludwig Augustinsso, Claudio Pizarro en Yuya Osako zijn inmiddels geïnfecteerd.

Om het besmettingsgevaar voor het belangrijke duel vrijdagavond met Fortuna Düsseldorf te beperken heeft Werder Bremen strenge regels in het leven geroepen. De spelers mogen elkaar alleen nog maar begroeten door de hand op te steken of een vuist in de lucht te steken.

Bij een eventueel doelpunt tegen Fortuna zullen de spelers volgens Klaassen niet in hun eentje staan te juichen. „Nee, dan mogen we elkaar weer omhelzen”, grapt Klaassen.