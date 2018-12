Liverpool laat op gang bij laagvlieger Burnley

De nummer twee van de Premier League zegevierde dankzij een sterke eindsprint. James Milner, Roberto Firmino en Xherdan Shaqiri kwamen voor de ploeg van coach Jürgen Klopp in het laatste half uur tot scoren. Jack Cork zorgde in de 54e minuut voor 1-0.

Klopp had zijn basisteam op zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van het elftal dat zondag startte in de gewonnen derby tegen Everton (1-0). Middenvelder Georginio Wijnaldum zat in Burnley niet bij de wedstrijdselectie van Liverpool. Verdediger Virgil van Dijk had wel zijn vertrouwde basisplaats bij de 'Reds'. De aanvoerder van Oranje kreeg bij de goal van Firmino de assist op zijn naam. De Braziliaan stond als invaller net drie minuten in het veld.

Nederlaag Chelsea

Chelsea liep bij Wolverhampton Wanderers tegen de tweede competitienederlaag aan: 2-1. De bezoekers uit Londen kwamen na ruim een kwartier op voorsprong door een goal van Ruben Loftus-Cheek. Raul Jiménez en Diogo Jota gaven het duel na de rust een verrassende wending (2-1).

Het nog ongeslagen Liverpool bleef op twee punten van koploper Manchester City, dat dinsdag Watford met 2-1 versloeg. Chelsea zakte naar de vierde plek, op tien punten van de lijstaanvoerder.

Tottenham Hotspur steeg naar de derde plaats dankzij een thuiszege op Southampton (3-1). Harry Kane, Lucas Moura en Son Heung-min kwamen tot scoren voor de Spurs.