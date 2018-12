Kriebels in de buik voor loting WK vrouwenvoetbal

Loes Geurts

AMSTERDAM - Menig liefhebber van de Oranjevrouwen wacht in spanning af. Want aan welke landen wordt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman gekoppeld tijdens het WK voetbal van volgende zomer in Frankrijk? En in welke steden gaan de Leeuwinnen hun wedstrijden spelen? Komende zaterdag om 18.00 uur volgt de loting in Boulogne-Billancourt, vlakbij Parijs. „Op dit moment is het nog rustig in de groepsapp, maar dat gaat zaterdag ongetwijfeld veranderen”, grijnst keepster Loes Geurts. „Het leeft uiteraard erg binnen onze selectie.”