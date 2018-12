De vraag is of Giovanni van Bronckhorst zijn ploeg tegen VVV op hetzelfde hoge niveau kan brengen.

Steijn vindt het knap hoe Feyenoord speelde tegen PSV. „Iedereen vergeet dat Feyenoord een ploeg heeft met veel internationals en spelers met grote individuele kwaliteit. Feyenoord is een tijd lang neergezet als een ploeg die niet meer om de titel kan spelen. Goed, vooral Ajax is in kwaliteit een stuk verder. Maar dat heeft met geld te maken. Zoals Feyenoord zondag tegen PSV voetbalde, is het absoluut nog een topploeg in Nederland.”

Lees het volledige vraaggesprek met Maurice Steijn in De Telegraaf Extra van donderdag 6 december.

Bekijk ook: Steijn bijna de Wenger van Venlo