Steijn bijna de Wenger van Venlo

Maurice Steijn Ⓒ Rene Bouwman

VENLO - Hij is nog niet de Arsene Wenger van Venlo, maar Maurice Steijn is in de Eredivisie wel de coach die het langst van allemaal aan het roer staat van een club. Hij werkt ook nog eens met een totaal ander budget dan de vroegere Arsenal-trainer. Al doet dat weinig af aan zijn ambities, ook niet bij de tweede confrontatie met Feyenoord vanavond.