Goalie Oranje hoopt op wereldkampioen

Namens de KNVB reizen onder anderen bondsvoorzitter Michael van Praag en bondscoach Wiegman naar Frankrijk om de loting te aanschouwen. De 32-jarige Geurts, die tijdens de beslissende kwalificatieduels het doel van Oranje verdedigde, blijft in Zweden. Daar voetbalt ze bij Kopparbergs/Göteborg. „Het staat in mijn agenda, ik ga het zéker niet missen”, garandeert de meest ervaren Oranje-international, die reeds drie EK’s en één WK meemaakte.

Het is niet zo dat Geurts er slechter van zal slapen als Nederland een titelkandidaat als Amerika of Canada treft in de poule. „Integendeel zelfs, want dat betekent dat je een topduel krijgt”, beseft ze. „Ik vind het juist mooi om tegen landen te spelen die je normaal niet zo vaak tegenkomt.”

