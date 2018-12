Jerry heeft geleerd van ’Ajax-moment’

„Marcelo vind ik een fantastische back. Oké, hij staat aan de linkerkant, maar hij is ook zo’n dynamische verdediger die veel opkomt. Dani Alves vind ik op rechts geweldig”, zegt St. Juste, die als centrale verdediger werd gekocht en inmiddels is omgevormd. „Onder Foppe de Haan speelde ik ook nog op het middenveld, maar die tijd lijkt voorbij. Ik vind de positie waar ik nu speel heel fijn. Dromen van een plek in het centrum? Nee joh, het is echt goed zo.”

Ladingen kritiek

St. Juste heeft tegen PSV weer aangetoond dat hij als rechtsback ook toekomst heeft. Na zijn razendsnelle rode kaart tegen Ajax („Na vijf minuten zat ik weer in de kleedkamer…”) kreeg hij ladingen kritiek over zich heen, onder meer van ploeggenoten, en was hij wekenlang toeschouwer. Daar kwam de gestaakte wedstrijd tegen VVV (licht uit na twee minuten) nog bij.

Dat de spelers van Feyenoord na Ajax-Feyenoord ook hard waren in hun oordeel hoort in zijn eigen ogen bij het profklimaat. „Het was niet tegen mij als persoon gericht, maar tegen wat ik op dat moment deed. Het is goed besproken, op een correcte manier. Ik ken die boys, daarom kan je dat hebben. Ik wist natuurlijk zelf het beste wat ik had gedaan. Voor de ploeg, voor de trainer, voor de fans en voor mijzelf vervelend genoeg.”

Van Persie zei het al

Dergelijke leermomenten moeten hem helpen bij Feyenoord door te groeien naar een hoger niveau. Robin van Persie zei twee maanden terug al dat het elftal nog zou gaan verrassen. Dat klonk velen vreemd in de oren, maar de trainingen gaven de ex-international dat gevoel. St. Juste: „Robin heeft daarin helemaal gelijk. Op de training zie je een heel hoog niveau. Dat moet in wedstrijden vaker naar voren komen. Gelukkig was dat tegen PSV nu eens het geval. Als spelers hebben we het gevoel dat we nog steeds groeien.”

Voor St. Juste was het tijdens zijn lange schorsing afgelopen maand zaak om niet weg te zakken. Giovanni van Bronckhorst stuurde hem daarom bewust mee met Jong Feyenoord naar Engeland voor een duel met Sparta Praag (Onder 23). Dat was geen verzoek maar een ’mededeling’, zo liet de coach weten. St. Juste accepteerde het en gebruikte het duel om scherp aan de start te verschijnen tegen PSV. St. Juste: „Ik moet het nu vasthouden en ik hoop dat we als elftal de lijn van ons spel tegen PSV doortrekken.”