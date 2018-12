Mourinho voelde de paniek vanaf de bank

„De ploeg heeft een groot hart en ziel getoond”, zei Mourinho na afloop tegen Britse media. The Mancunians kwamen twee keer op een achterstand, maar sloegen terug. „Zoals altijd maakten we fouten en betaalden de tol voor die fouten”, vervolgde Mourinho. Maar vandaag toonden we veel mentale veerkracht en wilde het team ervoor vechten. Alle credits voor het team.”

Jesse Lingard (midden) heeft voor de gelijkmaker gezorgd. Ⓒ AFP

„De spelers gingen tot de limit en waren erg moe. Vanaf de bank kon je de paniek voelen als de bal bij ons in de verdediging belandde. Ik ben het oneens met mensen die dit team vergelijken met teams van Roy Keane, Ruud van Nistelrooy en Nemanja Vidic. Geef ons wat rust en tijd. Ik ben blij met de inzet, maar we zijn niet constant en uniform.”

Alle complimenten van Mourinho ten spijt komt United voorlopig niet verder dan de negende plek in Engeland. De achterstand op koploper, aartsrivaal en stadsgenoot Manchester City is negentien punten.

Bekijk ook: Kraker op Old Trafford onbeslist

José Mourinho schudt Unai Emery de hand. Ⓒ AFP